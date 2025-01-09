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В РФ беженцы из Донецкой области донатят на ВСУ — перехват ГУР

9 января 2025 07:15
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Россиянка сетует, что беженцы, прибывшие в РФ с Донбасса, помогают ВСУ — перехват ГУР
Беженцы. Фото иллюстративное: zaborona.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Беженцы, прибывающие в РФ с временно оккупированных территорий Украины, отправляют деньги на помощь ВСУ. Такое заявление сделала жительница Белгородской области.

Видео с перехваченным разговором в среду, 8 января, опубликовало ГУР.

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Скриншот сообщения ГУР

Что говорит россиянка о беженцах из оккупированной части Украины

Во время разговора с другой женщиной жительница Белгородской области отмечает, что беженцы из Украины повсюду: в России они устраиваются на работу, а потом перечисляют деньги на нужды украинских военнослужащих.

"Люба, они везде... Которые жили вот на Донбассе — они приезжают, слышишь, устраиваются сюда на работу, деньги получают, перечисляют на ВСУ. И вопрос: а куда смотрит наша власть?" — пожаловалась россиянка.

В ГУР подчеркнули, что за каждое военное преступление против украинского народа РФ будет ждать справедливое возмездие.

Напомним, недавно ГУР обнародовало ролик, на котором зафиксировано, как украинские разведчики нанесли точечные удары по ключевым объектам россиян. В частности, удалось поразить логистику оккупантов и их современные средства РЭБ.

Также мы сообщали, что в конце декабря ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов в Запорожской области Сергея Мельникова. Дрон попал в машину, в которой находился сам Мельников и его водитель. Оба оккупанта погибли.

Донбасс ВСУ беженцы Белгородская область перехват ГУР ГУР

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