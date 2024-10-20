Західні компоненти у північнокорейській ракеті — Сибіга закликає до посилення санкцій

Ракета Північної Кореї KN-23/24. Фото: missilethreat.csis.org

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про експертизу північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні. За його словами, у ній виявили численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 20 жовтня.

Читайте також:

Ракета КНДР із західними компонентами

"Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва", — заявив Сибіга.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин досі мають до них доступ.

Сибіга закликав союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, супутникові зображення показали переміщення приблизно 12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї в Росію.

Водночас Пентагон наразі не зміг підтвердити інформацію про відправку північнокорейських військ до Росії для участі у війні проти України.