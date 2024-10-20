Західні компоненти у північнокорейській ракеті — Сибіга закликає до посилення санкцій

У ракеті КНДР, яку збили над Україною, виявили західні компоненти
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про експертизу північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні. За його словами, у ній виявили численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва.
Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X у неділю, 20 жовтня.
Ракета КНДР із західними компонентами
"Це обурливо. Нещодавня експертиза північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявила численні нещодавно вироблені компоненти західного виробництва", — заявив Сибіга.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин досі мають до них доступ.
Сибіга закликав союзників рішуче відреагувати, посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнити український повітряний щит.
Нагадаємо, супутникові зображення показали переміщення приблизно 12 тисяч військовослужбовців Північної Кореї в Росію.
Водночас Пентагон наразі не зміг підтвердити інформацію про відправку північнокорейських військ до Росії для участі у війні проти України.
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