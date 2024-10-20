Супутник зафіксував переміщення 12 тисяч військових КНДР до Росії

Військові КНДР. Фото: Ng Han Guan

Супутник зафіксував пересування військ Північної Кореї до Росії. Йдеться про близько 12 тисяч солдатів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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"Пересування військ КНДР до Росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1 500 вояків", — зазначив Коваленко.

Пересування військ КНДР до Росії. Фото: Yonhap News

За його словами, розвідка Південної Кореї стежить за всім. Коваленко додав, що українські розвідники також все знають.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що направлення військових сил КНДР до Росії для участі у війні проти України спричинить подальшу ескалацію конфлікту, потенційно розширивши його і на азійський регіон.

Також російські окупанти вже забезпечують військових КНДР екіпіруванням на одному з полігонів на Далекому Сході.