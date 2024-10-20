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Спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию — фото

20 октября 2024 13:23
Аркадий Пастула - Редактор
Спутник зафиксировал перемещение 12 тысяч военных КНДР в Россию
Военные КНДР. Фото: Ng Han Guan
Аркадий Пастула - Редактор

Спутник зафиксировал передвижение войск Северной Кореи в Россию. Речь идет об около 12 тысячах солдат.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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"Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных, во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1 500 воинов", — отметил Коваленко.

Войска КНДР в России
Передвижение войск КНДР в Россию. Фото: Yonhap News

По его словам, разведка Южной Кореи следит за всем. Коваленко добавил, что украинские разведчики также все знают.

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Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что направление военных сил КНДР в Россию для участия в войне против Украины повлечет за собой дальнейшую эскалацию конфликта, потенциально расширив его и на азиатский регион.

Также российские оккупанты уже обеспечивают военных КНДР экипировкой на одном из полигонов на Дальнем Востоке.

Северная Корея россия солдаты КНДР война спутник

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