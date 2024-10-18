Бійці з КНДР екіпіруються на російських складах — відео

Солдати КНДР на російському складі. Фото: скриншот

Північна Корея відправляє своїх військовослужбовців на війну проти України. Росіяни вже видають їм екіпірування на одному з полігонів Далекого Сходу.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у п'ятницю, 18 жовтня.

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"Ексклюзив. Як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що кадри на відео були отримані не більше 72 годин тому. Зазначається, що події відбуваються на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Російської Федерації.

На відео можна побачити, що десятки військових перебувають на військовому складі та готуються до бойових дій. Скоріш за все, це військові з Північної Кореї. Про їх переміщення до Росії раніше повідомила розвідка Південної Кореї.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інформацію про участь військових Північної Кореї у війні в Україні. Він зазначив, що наразі не може підтвердити їх участь.

Раніше очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на території Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада.