Бойцы из КНДР экипируются на российских складах.

Солдаты КНДР на русском складе. Фото: скриншот

Северная Корея отправляет своих военнослужащих на войну против Украины. Россияне уже выдают им экипировку на одном из полигонов Дальнего Востока.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в пятницу, 18 октября.

Читайте также:

Бойцы КНДР экипируются в России

"Эксклюзив. Как северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры на видео были получены не больше 72 часов назад. События происходят на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке Российской Федерации.

На видео можно увидеть, что десятки военных находятся на военном составе и готовятся к боевым действиям. Скорее всего, это военные из Северной Кореи. Об их перемещении в Россию ранее сообщила разведка Южной Кореи.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал информацию об участии военных Северной Кореи в войне в Украине. Он отметил, что пока не может подтвердить их участие.

Ранее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Пока они проходят подготовку на территории России и появятся на фронте уже с 1 ноября.