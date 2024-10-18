Військові КНДР в Україні — скільки людей воюватиме на боці РФ

Очільник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Північна Корея відправила 12 тисяч військових для підтримки РФ у війні проти України. Наразі вони проходять підготовку на територію Росії і з'являться на фронті вже з 1 листопада.

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

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Буданов повідомив, що війська Північної Кореї будуть готові до бойових дій з 1 листопада і орієнтовно в цей час вони з'являться на фронті, використовуючи техніку та боєприпаси РФ.

"Перший підрозділ із 2600 солдатів буде відправлено до Курщини. Щодо подальших планів переміщення решти північнокорейських військ інформація поки відсутня. У нас зараз немає повної картини", — сказав очільник ГУР.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко додав, що війська Північної Кореї тренуються на російських полігонах у Брянській області. За його словами, окрім Курської області є ймовірність, що їх відправлять на Бєлгородщину.

"Їх будуть змішувати з бурятами для маскування і не будуть зізнаватися, що це війська КНДР, але дуже важливо, що розвідка все знає і західні партнери повідомлені. Це вже питання не лише України, а питання глобального протистояння", — зазначив він.

Окрім того, Коваленко наголосив, якщо не звертати на це увагу, не запроваджувати відповідних дій і все сходитиме Росії з рук, то вона і надалі насичуватиме свою армію військом КНДР для кількості своїх військових або перекидатиме їх на інші ділянки фронту.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому низка ЗМІ повідомила, що Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну. Їх готують до розміщення на прикордонних територіях поблизу України.

Однак раніше ворог вже використовував військових з Північної Кореї для участі війні і вже навіть були зафіксовані випадки дезертирства цих солдатів із фронтових позицій.

Інформацію про наміри перекидання військ КНДР в Україну підтвердив і Президент Володимир Зеленський. Він заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих територіях України.