Военные КНДР в Украине — сколько людей будет воевать на стороне РФ

Глава ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Северная Корея отправила 12 тысяч военных для поддержки РФ в войне против Украины. Они проходят подготовку на территорию России и появятся на фронте уже с 1 ноября.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

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Буданов сообщил, что войска Северной Кореи будут готовы к боевым действиям с 1 ноября и ориентировочно в это время они появятся на фронте, используя технику и боеприпасы РФ.

"Первое подразделение из 2600 солдат будет отправлено на Курщину. О дальнейших планах перемещения остальных северокорейских войск информация пока отсутствует. У нас сейчас нет полной картины", — сказал глава ГУР.

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко добавил, что войска Северной Кореи тренируются на российских полигонах в Брянской области. По его словам, кроме Курской области, есть вероятность, что их отправят на Белгородщину.

"Их будут смешивать с бурятами для маскировки и не будут признаваться, что это войска КНДР, но очень важно, что разведка все знает и западным партнерам сообщено. Это уже вопрос не только Украины, а вопрос глобального противостояния", — отметил он.

Кроме того, Коваленко подчеркнул, если не обращать на это внимание, не вводить соответствующие действия и все будет сходить России с рук, то она и дальше будет насыщать свою армию войском КНДР для количества своих военных или будет перебрасывать их на другие участки фронта.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад ряд СМИ сообщил, что Россия готовится к переброске войск КНДР в Украину. Их готовят к размещению на приграничных территориях вблизи Украины.

Однако ранее враг уже использовал военных из Северной Кореи для участия в войне и уже даже были зафиксированы случаи дезертирства этих солдат с фронтовых позиций.

Информацию о намерениях опрокидывания войск КНДР в Украину подтвердил и Президент Владимир Зеленский. Он заявил, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.