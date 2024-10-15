На російських позиціях фіксують випадки втечі військових з КНДР — деталі

Військові КНДР. Фото: Reuters

Росія почала залучати до вторгнення проти України військових з Північної Кореї. Вже зафіксовано випадки втечі громадян КНДР з позицій.

Про це пише Суспільне із посиланням на розвідку.

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За даними розвідки, за сім кілометрів від кордону з Україною з позицій у Брянській та Курській областях Росії сталося 18 випадків втечі військовослужбовців КНДР з позицій.

У матеріалі йдеться, що наразі не вдалося встановити мотиви втечі північнокорейських солдатів, але російські військові розпочали їхні пошуки. Цю інформацію окупанти намагаються приховати від свого вищого командування.

Також відомо, що на базі 11-ї ОДШБр ЗС Росії формується так званий "особливий бурятський батальйон", який укомплектований близько 3000 солдатами з КНДР. Там триває процес забезпечення батальйону стрілецьким озброєнням та боєприпасами.

Нагадаємо, очільник Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про стратегічне партнерство з Північною Кореєю.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія таким чином фактично залучила КНДР до повномасштабної війни.