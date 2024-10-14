Зеленський поділився подробицями із засідання Ставки у вечірньому зверненні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 жовтня, заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалася фронту, зокрема, Покровського напрямку.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Тривала доповідь Головкома Сирського: фронт, і особливо Покровський напрямок, Курська операція та наше бачення подальших дій на плацдармі", — йдеться у повідомленні.

Також український лідер провів Ставку Верховного Головнокомандувача, на якій обговорили кілька питань: серед головного доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо намірів росіян на осінь й зиму.

Водночас йшлося про фактично участь Північної Кореї у війні проти України, а також відносини Росії з деякими іншими країнами, які інвестують у затягування вторгнення.

Крім того, обговорили зовнішньополітичний напрямок: відносини України з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти оборонятись. Натомість Зеленський дав конкретні завдання Силам оборони, Силам безпеки, уряду та українським дипломатам.

"Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", — додав президент.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, під час сьогоднішньої Ставки військове та політичне керівництво країни обговорило, яких кроків потрібно вжити для послаблення союзів Росії з іншими країнами.

Також в ОП поділилися, що передбачає план Зеленського щодо перемоги України.