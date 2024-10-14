Зеленский поделился подробностями с заседания Ставки в вечернем обращении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она касалась фронта, в частности, Покровского направления.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Ситуация на фронте 14 октября

"Длительный доклад Главкома Сырского: фронт, и особенно Покровское направление, Курская операция и наше видение дальнейших действий на плацдарме", — говорится в сообщении.

Также украинский лидер провел Ставку Верховного Главнокомандующего, на которой обсудили несколько вопросов: среди главного доклада ГУР и Службы внешней разведки относительно намерений россиян на осень и зиму.

В то же время речь шла о фактически участии Северной Кореи в войне против Украины, а также отношениях России с некоторыми другими странами, которые инвестируют в затягивание вторжения.

Кроме того, обсудили внешнеполитическое направление: отношения Украины с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь обороняться. Зеленский дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и украинским дипломатам.

"Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали. И это возможно. Именно так и будет", — добавил президент.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, во время сегодняшней Ставки военное и политическое руководство страны обсудило, какие шаги нужно предпринять для ослабления союзов России с другими странами.

Также в ОП поделились, что предусматривает план Зеленского по поводу победы Украины.