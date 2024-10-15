На российских позициях фиксируют случаи побега военных из КНДР

Северокорейские военные сбежали с российских позиций — что известно
Россия начала привлекать к вторжению против Украины военных из Северной Кореи. Уже зафиксированы случаи побега граждан КНДР с позиций.
Об этом пишет Суспільне со ссылкой на разведку.
Северокорейские военные в России
По данным разведки, в семи километрах от границы с Украиной с позиций в Брянской и Курской областях России произошло 18 случаев побега военнослужащих КНДР с позиций.
В материале говорится, что пока не удалось установить мотивы побега северокорейских солдат, но российские военные приступили к их поискам. Эту информацию оккупанты пытаются скрыть от своего высшего командования.
Также известно, что на базе 11-й ОДШБр ВС России формируется так называемый "особый бурятский батальон", укомплектованный около 3000 солдатами из КНДР. Там сейчас идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами.
Напомним, глава России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия таким образом фактически привлекла КНДР к полномасштабной войне.
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