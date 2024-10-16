Росія готує військових з Північної Кореї для участі у війні проти України

Військові КНДР. Фото: KCNA

На Далекому Сході Росії наразі відбувається підготовка військових КНДР. Там перебуває 10 тисяч осіб. Ймовірно, їх готують для перекидання в Україну.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в Силах оборони України у середу, 16 жовтня.

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За даними джерела, військовослужбовців КНДР готують до розміщення на прикордонних територіях поблизу України.

Окрім того, їх хочуть використати для ротації російських окупантів, щоб звільнити особовий склад для інших завдань.

Лейтенант ЗСУ на позивний "Алекс" у своєму Telegram-каналі також розповів, що в Курській області вже помічено присутність бійців КНДР під час штурмів.

"Деякі бійці спостерігали в штурмових діях даних персонажів: відмічають азіатську зовнішність та розмовляють далеко не російською", — розповів "Алекс".

Допис "Алекса". Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія почала використовувати військових з Північної Кореї для участі у вторгненні в Україну. Уже зафіксовані випадки дезертирства цих солдатів із фронтових позицій.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що військових з КНДР залучають у армію Росії.