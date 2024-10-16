Россия готовит военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины

Военные КНДР. Фото: KCNA

На Дальнем Востоке России идет подготовка военных КНДР. Там находятся 10 тысяч человек. Вероятно, их готовят для переброски в Украину.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Силах обороны Украины в среду, 16 октября.

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По данным источника, военнослужащих КНДР готовят к размещению на приграничных территориях вблизи Украины.

Кроме того, их хотят использовать для ротации российских оккупантов, чтобы освободить личный состав для других задач.

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" в своем Telegram-канале также рассказал, что в Курской области уже подмечено присутствие бойцов КНДР во время штурмов.

"Некоторые бойцы наблюдали в штурмовых действиях данных персонажей: отмечают азиатскую внешность и разговаривают далеко не на русском", — рассказал "Алекс".

Пост "Алекса". Фото: скриншот

Напомним, Россия начала использовать военных из Северной Кореи для участия во вторжении в Украину. Уже отмечены случаи дезертирства этих солдат с фронтовых позиций.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военных из КНДР привлекают в армию России.