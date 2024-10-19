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У США заявили про стурбованість щодо участі Північної Кореї у війні на боці Росії

19 жовтня 2024 18:50
Євгенія Брюховецька - редактор
У Раді нацбезпеки США заявили, що стурбовані участю КНДР у війні
Лідер КНДР Кім Чен Ин та солдати. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Північна Корея фактично бере участь у війні проти України на боці Росії. Натомість у Сполучених Штатах Америки "дуже стурбовані" повідомленнями про відправку північнокорейських солдатів до Росії.

Про це пише Голос Америки.

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За словами речника Ради нацбезпеки США Шона Саветта, США дуже стурбовані тим, що солдати Північної Кореї воюють на боці Росії. Водночас там не можуть підтвердити точність цієї інформації, але якщо вона правдива — це означатиме небезпечний розвиток війни Росії проти України.

У випадку, якщо Північна Корея приєднається до Росії, тому США планують провести консультації з союзниками та партнерами щодо наслідків "такого драматичного кроку".

Також це свідчитиме про "зростаючий відчай Росії", тому що вона зазнає надзвичайних втрат на полі бою в Україні.

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив кадри екіпірування солдатів з КНДР у Росії.

Також на інформацію про відправку військ Північної Кореї до Росії відреагував прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

російські війська окупанти війна в Україні США КНДР

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