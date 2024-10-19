В Совете нацбезопасности США заявили, что озабочены участием КНДР в войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын и солдаты. Фото: Reuters

Северная Корея фактически участвует в войне против Украины на стороне России. В Соединенных Штатах Америки "очень озабочены" сообщениями об отправке северокорейских солдат в Россию.

Об этом пишет Голос Америки.

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По словам представителя Совета нацбезопасности США Шона Саветта, США очень озабочены тем, что солдаты Северной Кореи воюют на стороне России. В то же время, там не могут подтвердить точность этой информации, но если она правдива — это будет означать опасное развитие войны России против Украины.

В случае, если Северная Корея присоединится к России, США планируют провести консультации с союзниками и партнерами по поводу последствий "такого драматического шага".

Также это будет свидетельствовать о "возрастающем отчаянии России", потому что она несет чрезвычайные потери на поле боя в Украине.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и безопасности обнародовал кадры экипировки солдат из КНДР в России.

Также на информацию об отправке войск Северной Кореи в Россию отреагировал премьер-министр Британии Кир Стармер.