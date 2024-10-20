Западные компоненты в северокорейской ракете — Сибига призывает к усилению санкций

В ракете КНДР, сбитой над Украиной, обнаружили западные компоненты
Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об экспертизе северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине. По его словам, в ней обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 20 октября.
Ракета КНДР с западными компонентами
"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства", — заявил Сибига.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын до сих пор имеют к ним доступ.
Сибига призвал союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.
Напомним, спутниковые изображения показали перемещение около 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи в Россию.
В то же время Пентагон пока не смог подтвердить информацию об отправке северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины.
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