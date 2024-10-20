Западные компоненты в северокорейской ракете — Сибига призывает к усилению санкций

Ракета Северной Кореи KN-23/24. Фото: missilethreat.csis.org

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал об экспертизе северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине. По его словам, в ней обнаружили многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X в воскресенье, 20 октября.

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"Это возмутительно. Недавняя экспертиза северокорейской ракеты KN-23/24, сбитой в Украине, обнаружила многочисленные недавно произведенные компоненты западного производства", — заявил Сибига.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын до сих пор имеют к ним доступ.

Сибига призвал союзников решительно отреагировать, усилить санкции и экспортный контроль, а также укрепить украинский воздушный щит.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, спутниковые изображения показали перемещение около 12 тысяч военнослужащих Северной Кореи в Россию.

В то же время Пентагон пока не смог подтвердить информацию об отправке северокорейских войск в Россию для участия в войне против Украины.