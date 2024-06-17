Економічне бронювання від мобілізації — нардеп пояснив нюанси

Військовозобов'язані українці в ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Народний депутат України Дмитро Наталуха пояснив деталі економічного бронювання від мобілізації. Він заявив, що за це платитиме роботодавець.

Про це Дмитро Наталуха сказав в ефірі NV.

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Економічне бронювання від мобілізації

Наталуха зазначив, що підприємствам хочуть надати можливість на власний розсуд бронювати до 50% військовозобов’язаних співробітників, незалежно від їхньої зарплати чи посади.

За це власники бізнесу повинні сплачувати збільшений військовий внесок. Йдеться про 20 тисяч гривень на місяць за людину.

"У нашій моделі ти можеш заробляти як співробітник і 35 тис., і 5 тис. грн. І це не впливає на можливість роботодавця тебе забронювати. Тобто єдиний критерій — для роботодавця ти маєш бути справді цінним, критичним співробітником, від якого залежить робота підприємства", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, уряд України ухвалив три важливі рішення, які сприятимуть безперебійному функціонуванню аграрного сектору, забезпечуючи збір врожаю та стабільну роботу. Нові заходи стосуються продовження бронювань працівників, збільшення терміну бронювання та оновлення процедур.

Також критично важливі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи або Міністерство економіки виявить підробку.