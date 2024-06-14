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Адвокат пояснив, чи можна забронювати працівника, якщо він вже отримав повістку

14 червня 2024 13:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Бронювання працівника з повісткою — адвокат пояснив, чи є така можливість
Отримання повістки. Фото: Главком
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В Україні, під час мобілізації та воєнного стану, деякі категорії військовозобов’язаних можуть отримати бронювання на роботі та відстрочку від служби в армії. Проте виявилось, що неможливо забронювати від мобілізації працівника, який вже отримав повістку.

Про це розповів юрист та адвокат Ростислав Кравець, пише видання Новини PRO у п’ятницю, 14 червня.

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В якому випадку бронювання може бути недійсним

За словами Кравця, процедура бронювання військовозобов’язаного після отримання повістки є неможливою. Навіть у випадках, коли бронювання оформлюється із запізненням і особа вже мобілізована, це не є підставою для її звільнення з військової служби.

Юрист зазначає, що якщо військовозобов’язаний вже виконує свої обов’язки в армії, його бронювання стає фактично недійсним. 

Адвокат також наголошує, що такі ситуації трапляються досить часто. Вони зазвичай пов’язані з тим, що територіальні центри комплектування (ТЦК) не дочекалися надання бронювання і мобілізували особу до набрання чинності броні. У таких випадках спір з ТЦК не має сенсу.

"Враховуючи частоту таких випадків, важливо для військовозобов’язаних і роботодавців завчасно оформлювати всі необхідні документи для бронювання. Це допоможе уникнути непорозумінь та забезпечить належне функціонування важливих підприємств у складний для країни час", — зазначив Кравець.

Таким чином, процедура бронювання військовозобов’язаних має бути чітко організованою та своєчасно виконуватись, аби уникнути небажаних наслідків для обох сторін, каже юрист.

Нагадаємо, в Україні запрацювали нові правила бронювання військовозобов'язаних чоловіків від мобілізації до лав ЗСУ, відповідно до яких деякі громадяни можуть втратити право на отримання броні

Раніше ми повідомляли, що нова постанова Кабміну дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".

Також ми інформували, які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників.

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