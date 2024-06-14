Бронирование работника с повесткой — адвокат объяснил, есть ли такая возможность

Получение повестки. Фото: Главком

В Украине во время мобилизации и военного положения некоторые категории военнообязанных могут получить бронирование на работе и отсрочку от службы в армии. Однако оказалось, что невозможно забронировать от мобилизации уже получившего повестку работника.

Об этом рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет издание Новини PRO в пятницу, 14 июня.

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В каком случае бронирование может быть недействительным

По словам Кравца, процедура бронирования военнообязанного после получения повестки невозможна. Даже в случаях, когда бронирование оформляется с опозданием и лицо уже мобилизовано, это не является основанием для его увольнения с военной службы.

Юрист отмечает, что если военнообязанный выполняет свои обязанности в армии, его бронирование становится фактически недействительным.

Адвокат также отмечает, что такие ситуации случаются довольно часто. Они обычно связаны с тем, что территориальные центры комплектования (ТЦК) не дождались предоставления бронирования и мобилизовали личность до вступления в силу брони. В таких случаях спор по ТЦК не имеет смысла.

"Учитывая частоту таких случаев, важно для военнообязанных и работодателей заблаговременно оформлять все необходимые документы для бронирования. Это поможет избежать недоразумений и обеспечит надлежащее функционирование важных предприятий в сложное для страны время", — отметил Кравец.

Таким образом, процедура бронирования военнообязанных должна быть четко организована и своевременно выполняться во избежание нежелательных последствий для обеих сторон, говорит юрист.

Напомним, в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, согласно которым некоторые граждане могут потерять право на получение брони.

Ранее мы сообщали, что новое постановление Кабмина позволит бронировать работников онлайн через портал "Действие".

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