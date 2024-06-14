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Адвокат объяснил, можно ли забронировать работника, если он уже получил повестку

14 июня 2024 13:16
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Бронирование работника с повесткой — адвокат объяснил, есть ли такая возможность
Получение повестки. Фото: Главком
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Украине во время мобилизации и военного положения некоторые категории военнообязанных могут получить бронирование на работе и отсрочку от службы в армии. Однако оказалось, что невозможно забронировать от мобилизации уже получившего повестку работника.

Об этом рассказал юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет издание Новини PRO в пятницу, 14 июня.

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В каком случае бронирование может быть недействительным

По словам Кравца, процедура бронирования военнообязанного после получения повестки невозможна. Даже в случаях, когда бронирование оформляется с опозданием и лицо уже мобилизовано, это не является основанием для его увольнения с военной службы.

Юрист отмечает, что если военнообязанный выполняет свои обязанности в армии, его бронирование становится фактически недействительным.

Адвокат также отмечает, что такие ситуации случаются довольно часто. Они обычно связаны с тем, что территориальные центры комплектования (ТЦК) не дождались предоставления бронирования и мобилизовали личность до вступления в силу брони. В таких случаях спор по ТЦК не имеет смысла.

"Учитывая частоту таких случаев, важно для военнообязанных и работодателей заблаговременно оформлять все необходимые документы для бронирования. Это поможет избежать недоразумений и обеспечит надлежащее функционирование важных предприятий в сложное для страны время", — отметил Кравец.

Таким образом, процедура бронирования военнообязанных должна быть четко организована и своевременно выполняться во избежание нежелательных последствий для обеих сторон, говорит юрист.

Напомним, в Украине заработали новые правила бронирования военнообязанных мужчин от мобилизации в ряды ВСУ, согласно которым некоторые граждане могут потерять право на получение брони.

Ранее мы сообщали, что новое постановление Кабмина позволит бронировать работников онлайн через портал "Действие".

Также мы информировали, какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников.

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