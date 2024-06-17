Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп объяснил нюансы

Военнообязанные украинцы в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Народный депутат Украины Дмитрий Наталуха объяснил подробности экономического бронирования от мобилизации. Он заявил, что за это будет платить работодатель.

Об этом Дмитрий Наталуха сказал в эфире NV.

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Экономическое бронирование от мобилизации

Наталуха отметил, что предприятиям хотят предоставить возможность по своему усмотрению бронировать до 50% военнообязанных сотрудников, независимо от их зарплаты или должности.

За это владельцы бизнеса должны платить увеличенный военный взнос. Речь идет о 20 тысячах гривен в месяц за человека.

"В нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тыс., и 5 тыс. грн. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть единственный критерий — для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия", — пояснил нардеп.

Напомним, правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые мероприятия касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.

Также критически важные предприятия имеют возможность забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики обнаружит подделку.