Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп объяснил нюансы

В Раде объяснили, кто будет платить за экономическое бронирование от мобилизации
Народный депутат Украины Дмитрий Наталуха объяснил подробности экономического бронирования от мобилизации. Он заявил, что за это будет платить работодатель.
Об этом Дмитрий Наталуха сказал в эфире NV.
Экономическое бронирование от мобилизации
Наталуха отметил, что предприятиям хотят предоставить возможность по своему усмотрению бронировать до 50% военнообязанных сотрудников, независимо от их зарплаты или должности.
За это владельцы бизнеса должны платить увеличенный военный взнос. Речь идет о 20 тысячах гривен в месяц за человека.
"В нашей модели ты можешь зарабатывать как сотрудник и 35 тыс., и 5 тыс. грн. И это не влияет на возможность работодателя тебя забронировать. То есть единственный критерий — для работодателя ты должен быть действительно ценным, критическим сотрудником, от которого зависит работа предприятия", — пояснил нардеп.
Напомним, правительство Украины приняло три важных решения, которые будут способствовать бесперебойному функционированию аграрного сектора, обеспечивая сбор урожая и стабильную работу. Новые мероприятия касаются продления бронирования работников, увеличения срока бронирования и обновления процедур.
Также критически важные предприятия имеют возможность забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании, если предприятие предоставит не все необходимые документы или Министерство экономики обнаружит подделку.
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