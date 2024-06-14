Бронювання працівників на підприємствах — кому можуть відмовити

Бронювання працівників від мобілізації. Колаж: Новини.LIVE

Критично важливі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Однак працівникам можуть відмовити у бронюванні, якщо підприємство надасть не всі необхідні документи, або Міністерство економіки виявить підробку.

Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко в телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 14 червня.

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Які підприємствам отримати статус критично важливих

Фоменко зазначив, що підприємство або організація подають заяву до органів влади для отримання статусу критично важливого. Для цього необхідно відповідати встановленим критеріям. Кожне міністерство або центральний орган виконавчої влади має свої вимоги. Після перевірки видається наказ про визнання підприємства критично важливим.

Критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників

Після отримання статусу "критично важливого" підприємство подає список військовозобов'язаних до центрального органу виконавчої влади або ОВА для бронювання. Цей список передається до Міноборони або інших відповідних органів.

На наступному етапі дані проходять перевірку через систему "Оберіг". Лише після цього інформація передається до Міністерства економіки.

"Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який надсилає до Міноборони, ТЦК і того органу місцевої влади, який звертався до Міноборони", — заявив Фоменко.

Яким підприємствам можуть відмовити у бронюванні

Якщо Міністерство економіки вважає, що підприємство надало не всі необхідні документи або у ньому виникли підозри на підробки документів, то працівникам компанії відмовлять у бронюванні.

"У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або на анулювання попередніх рішень", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, народний депутат Валентин Наливайченко висловив думку, що у питанні бронювання передусім має йтися не про гроші, а про користь економіці та тилу. Заброньованими мають бути всі, хто забезпечує функціонування інфраструктури.

Також ми писали, що народний депутат Дмитро Наталуха наголосив на важливості "економічного бронювання".

Раніше ми повідомляли, що Кабмін затвердив новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування. Бронюванню підлягатимуть не всі працівники патронатної служби, а держслужбовці — на 50 %.