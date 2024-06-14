Бронирование работников на предприятиях - кому могут отказать

Бронирование работников от мобилизации. Коллаж: Новини.LIVE

Критически важные предприятия могут забронировать своих работников от мобилизации. Однако работникам могут отказать в бронировании , если предприятие предоставит не все необходимые документы, или Министерство экономики выявит подлог.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Игорь Фоменко в телемарафоне "Єдині новини" в пятницу, 14 июня.

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Как предприятиям получить статус критически важных

Фоменко отметил, что предприятие или организация подают заявление в органы власти для получения статуса критически важного. Для этого необходимо удовлетворять установленным критериям. Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти имеет свои требования. После проверки кажется приказ о признании предприятия критически важным.

Критически важные предприятия могут забронировать своих работников

После получения статуса "критически важного" предприятие представляет список военнообязанных в центральный орган исполнительной власти или ОВА для бронирования. Этот список передается в Минобороны или другие соответствующие органы.

На следующем этапе данные проходят проверку через систему "Оберіг". Только после этого информация передается Министерству экономики.

"Минэкономики проверяет наличие оснований. Если каких-то документов не хватает, мы просим их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Миноборону, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Миноборону", — заявил Фоменко.

Каким предприятиям могут отказать в бронировании

Если Министерство экономики считает, что предприятие предоставило не все необходимые документы или в нем возникли подозрения на подделку документов, работникам компании откажут в бронировании.

"У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений", — отметил чиновник.

Напомним, народный депутат Валентин Наливайченко выразил мнение, что в вопросе бронирования, прежде всего, речь должна идти не о деньгах, а о пользе экономике и тылу. Забронированы должны быть все, кто обеспечивает функционирование инфраструктуры.

Также мы писали, что народный депутат Дмитрий Наталуха отметил важность "экономического бронирования".

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новый порядок бронирования работников аппаратов судов и органов судейского управления. Бронированию будут подлежать не все работники патронатной службы, а госслужащие — на 50%.