Вночі над Україною збили 51 ворожий безпілотник, — ПС

Військовослужбовці ППО збивають ворожі цілі. Фото: Міноборони

Українські сили ППО збили вночі більшість ворожих безпілотників. Загалом росіяни випустили по Україні 81 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram у середу, 18 грудня.

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Як зазначили в ПС ЗСУ, у ніч проти 18 грудня над Україною збили 51 ворожий безпілотник. Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

"ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Влучань не зафіксовано. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, росіяни обстріляли прикордонну громаду Чернігівської області. Через обстріл загинув цивільний чоловік.

За останню добу, 17 грудня, на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою. Росіяни використовують свою перевагу в живій силі та техніці й атакують позиції українських військових.