Ночью над Украиной сбили 51 вражеский беспилотник, — ПС

Военнослужащие ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Минобороны

Украинские силы ПВО сбили ночью большинство вражеских беспилотников. В общей сложности россияне выпустили по Украине 81 БпЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в среду, 18 декабря.

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Как отметили в ПС ВСУ, в ночь на 18 декабря над Украиной сбили 51 вражеский беспилотник. В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

"ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях", — говорится в сообщении.

Сообщение о работе ПВО. Фото: скриншот

Попаданий не зафиксировано. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Напомним, россияне обстреляли пограничную общину Черниговской области. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.

За последние сутки, 17 декабря, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Ситуация на фронте остается напряженной. Россияне используют свое преимущество в живой силе и технике и атакуют позиции украинских военных.