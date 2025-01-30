Атака на Україну 30 січня — скільки безпілотників збила ППО

Український військовий стріляє з кулемета. Фото: РБК-Україна

Росіяни в ніч проти 30 січня атакували Україну 81 ударним безпілотником. Українські оборонці неба відзвітували про кількість збитих БпЛА ворога.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у четвер, 30 січня.

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Як зазначили в ПС, вдалося збити 37 ворожив БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Полтавській,

Сумській,

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Одеській.

Звіт ПС ЗСУ про роботу протиповітряної оборони. Фото: скриншот

"39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — інформують в ПС.

Через атаку вражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки та автотранспорт. Постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 30 січня вдарили безпілотником по десятиповерхівці у Сумах. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Також сьогодні росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одеської області за допомогою ударних БпЛА. Є пошкодження будинків та складу із зерном.