Атака на Україну 30 січня — скільки безпілотників збила ППО

У Повітряних силах відповіли, скільки дронів збили минулої ночі
Росіяни в ніч проти 30 січня атакували Україну 81 ударним безпілотником. Українські оборонці неба відзвітували про кількість збитих БпЛА ворога.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у четвер, 30 січня.
Скільки безпілотників збила ППО
Як зазначили в ПС, вдалося збити 37 ворожив БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів. Протиповітряна оборона працювала у таких областях:
- Полтавській,
- Сумській,
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Дніпропетровській,
- Херсонській,
- Одеській.
"39 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — інформують в ПС.
Через атаку вражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки та автотранспорт. Постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина.
Нагадаємо, окупанти в ніч проти 30 січня вдарили безпілотником по десятиповерхівці у Сумах. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.
Також сьогодні росіяни знову атакували Ізмаїльський район Одеської області за допомогою ударних БпЛА. Є пошкодження будинків та складу із зерном.
Читайте Новини.LIVE!