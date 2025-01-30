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В Воздушных силах ответили, сколько дронов сбили прошлой ночью

30 января 2025 09:57
Ольга Антоновская - редактор
Атака на Украину 30 января — сколько беспилотников сбила ПВО
Украинский военный стреляет из пулемета. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 30 января россияне атаковали Украину 81 ударным беспилотником. Украинские защитники неба отчитались о количестве сбитых БпЛА врага.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в четверг, 30 января.

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Как отметили в ВС, удалось сбить 37 вражеских БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в таких областях:

  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Житомирской,
  • Хмельницкой,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Одесской.
Сколько беспилотников сбили в ночь на 30 января
Отчет ВС ВСУ о работе противовоздушной обороны. Фото: скриншот

"39 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)", — информируют в ВС.

Из-за атаки поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома и автотранспорт. Пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области.

Сколько беспилотников сбили в ночь на 30 января
Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 30 января ударили беспилотником по десятиэтажке в Сумах. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Также сегодня россияне снова атаковали Измаильский район Одесской области с помощью ударных БпЛА. Есть повреждения домов и склада с зерном.

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