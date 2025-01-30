Атака на Украину 30 января — сколько беспилотников сбила ПВО

Украинский военный стреляет из пулемета. Фото: РБК-Україна

Россияне в ночь на 30 января россияне атаковали Украину 81 ударным беспилотником. Украинские защитники неба отчитались о количестве сбитых БпЛА врага.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в четверг, 30 января.

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Как отметили в ВС, удалось сбить 37 вражеских БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Полтавской,

Сумской,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Житомирской,

Хмельницкой,

Днепропетровской,

Херсонской,

Одесской.

Отчет ВС ВСУ о работе противовоздушной обороны. Фото: скриншот

"39 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)", — информируют в ВС.

Из-за атаки поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома и автотранспорт. Пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в ночь на 30 января ударили беспилотником по десятиэтажке в Сумах. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Также сегодня россияне снова атаковали Измаильский район Одесской области с помощью ударных БпЛА. Есть повреждения домов и склада с зерном.

