Обстріли України 7 січня — скільки дронів збила ППО

У Повітряних силах сказали, скільки дронів випустила РФ вночі
Російські війська у ніч на 7 січня атакували Україну ударними дронами із трьох напрямків. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріли України вночі 7 січня
У відомстві розповіли, що росіяни атакували 38 ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.
Також відомо, що ще десять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.
Нагадаємо, 6 січня окупанти обстріляли Харківщину авіабомбами. Через атаку постраждала жінка.
Також ми писали, що вчора в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі. Внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.
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