Обстріли України 7 січня — скільки дронів збила ППО

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч на 7 січня атакували Україну ударними дронами із трьох напрямків. Протиповітряна оборона працювала у дев'ятьох областях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У відомстві розповіли, що росіяни атакували 38 ударними дронами типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 28-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксовано", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Також відомо, що ще десять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії.

Нагадаємо, 6 січня окупанти обстріляли Харківщину авіабомбами. Через атаку постраждала жінка.

Також ми писали, що вчора в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі. Внаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.