Обстрелы Украины 7 января — сколько дронов сбила ПВО

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 7 января атаковали Украину ударными дронами с трех направлений. Противовоздушная оборона работала в девяти областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В ведомстве рассказали, что россияне атаковали 38 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Результаты работы ППО. Фото: t.me/kpszsu

Также известно, что еще десять вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), три из них улетели в направлении России.

Напомним, 6 января оккупанты обстреляли Харьковскую область авиабомбами. Из-за атаки пострадала женщина.

Также мы писали, что вчера в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Трагедия произошла в Корабельном районе. В результате российской атаки пострадало семь человек.