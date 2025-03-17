Ігнат розповів подробиці атак шахедами по Україні

Юрій Ігнат. Фото: Скріншот відео

Росія щодоби застосовує все більше засобів ураження, зокрема, ударними дронами шахед. Вони становлять більше половини із тих БПЛА, які РФ щоночі запускає по території України. Робиться це для навантаження системи ППО, аби їй складніше було виявляти, де ціль справжня, а де хибна.

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Про це Новини.LIVE розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій ПСУ.

За його словами, ворог змінює постійно змінює атаки відповідно до погодних умов та місцевостей, а також регулює висоти. Шахеди можуть летіти як на висоті 4 км, так і на висоті кількадесят метрів над землею.

"Шахед складно збивати в обох випадках. Діставати їх на висоті понад 1км дуже важко для мобільних вогневих груп. Особливо в умовах поганої видимості, низької хмарності і туману. Збиття шахедів– загальний здобуток усіх Сил Оборони України і наразі ППО в тій чи іншій мірі представлене майже в усюди. Повітряні Сили керують цим процесом в єдиній системі, але до протидії атаки долучаються всі", — наголосив Ігнат.

Начальник управління комунікацій ПСУ також додав, що перш за все потрібно спрогнозувати атаку ворога і зрозуміти, які саме маршрути він буде використовувати. В цій сфері задіяні засоби розвідки та інші джерела.

Адже прогнозування маршрутів, своєчасне реагування, виїзд на місця слідування шахедів мобільних вогневих груп — від цього залежить загальний успіх збиття ворожих цілей.

Нагадаємо, за словам очільника українського МЗС, РФ втратила на Курщині близько 54 тис. своїх бійців, із яких 22 тис. — вбитими. Операція ЗСУ на цій ділянці фронту продовжується.

А поблизу міста Часів Яр російська окупаційна армія активно застосує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), що ускладнює логістику українських міст на цій ділянці фронту.