Игнат рассказал подробности атак шахедами по Украине

Юрий Игнат. Фото: Скриншот видео

Россия ежесуточно применяет все больше средств поражения, в частности, ударными дронами шахед. Они составляют более половины из тех БПЛА, которые РФ каждую ночь запускает по территории Украины. Делается это для нагрузки системы ПВО, чтобы ей сложнее было выявлять, где цель настоящая, а где ложная.

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Об этом Новини.LIVE рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций ВСУ.

По его словам, враг постоянно меняет атаки в соответствии с погодными условиями и местностью, а также регулирует высоты. Шахеды могут лететь как на высоте 4 км, так и на высоте несколько десятков метров над землей.

"Шахед сложно сбивать в обоих случаях. Доставать их на высоте более 1км очень трудно для мобильных огневых групп. Особенно в условиях плохой видимости, низкой облачности и тумана. Сбивание шахедов — общее достижение всех Сил Обороны Украины и сейчас ПВО в той или иной степени представлено почти везде. Воздушные Силы управляют этим процессом в единой системе, но к противодействиям атаки приобщаются все", — подчеркнул Игнат.

Начальник управления коммуникаций ВСУ также добавил, что прежде всего нужно спрогнозировать атаку врага и понять, какие именно маршруты он будет использовать. В этой сфере задействованы средства разведки и другие источники.

Ведь прогнозирование маршрутов, своевременное реагирование, выезд на места следования шахедов мобильных огневых групп — от этого зависит общий успех сбивания вражеских целей.

Напомним, по словам главы украинского МИД, РФ потеряла на Курщине около 54 тыс. своих бойцов, из которых 22 тыс. — убитыми. Операция ВСУ на этом участке фронта продолжается.

А вблизи города Часов Яр российская оккупационная армия активно применяет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняет логистику украинских городов на этом участке фронта.