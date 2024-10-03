Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих БпЛА за ніч arrow

У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих БпЛА за ніч

3 жовтня 2024 09:17
Анастасія Постоєнко - Редактор
Дронова атака на Україну 3 жовтня — деталі від Повітряних сил
Робота ППО в Києві. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія здійснила дронову атаку по Україні у ніч проти 3 жовтня, використавши "Шахеди". Загалом впродовж ночі у Повітряних силах відстежували польоти 105 ворожих цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Результати роботи Повітряних сил ЗСУ

Росія запускала ударні безпілотники з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська, мису Чауда. 

Для збиття ворожих цілей ПС ЗСУ застосували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Всього українські захисники виявили та відстежили 105 ворожих повітряних цілей.

Збити вдалося 78 безпілотників у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

null
Статистика збитих безпілотників за ніч 3 жовтня. Фото: графіка ПС ЗСУ

Також військові додали, що одинг безпілотник полетів до Білорусі, а 23 "Шахеди" були локаційно втрачені у різних регіонах України, що, ймовірно, сталося через протидію РЕБ. 

Нагадаємо, тим часом в ЗСУ активно розробляють власні дрони. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив кількість дронів, яку хочуть виготовити до кінця 2024 року. Також в Мінстратегпромі розкрили плани щодо ракети-дрона "Паляниця".

вибух безпілотники ППО атака Повітряні Сили ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:18 Зарплата вище 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні

10:14 Яке житло знімають хасиди в Умані і скільки готові платити — вражаючі фото

10:04 Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М"

09:57 Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:53 У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою сусід — як його покарали в суді

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:49 Буданов назвав спосіб, як зупинити поставки західних компонентів до Росії

09:34 В Одесі працівника критично важливого підприємства забрали до ТЦК

09:29 Росіяни просуваються до Селидового — військовий прокоментував ситуацію

09:21 Американська IT-компанія ABBYY звільнила усіх росіян з офісів у трьох країнах

09:17 У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих БпЛА за ніч

10:18 Зарплата вище 25 тис. грн — ТОП-5 вакансій для студентів у жовтні

10:14 Яке житло знімають хасиди в Умані і скільки готові платити — вражаючі фото

10:04 Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М"

09:57 Масові відключення світла в Одесі — кому варто підготуватися

09:53 У Харкові чоловіка ледь не зарубав сокирою сусід — як його покарали в суді

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

09:49 Буданов назвав спосіб, як зупинити поставки західних компонентів до Росії

09:34 В Одесі працівника критично важливого підприємства забрали до ТЦК

09:29 Росіяни просуваються до Селидового — військовий прокоментував ситуацію

09:21 Американська IT-компанія ABBYY звільнила усіх росіян з офісів у трьох країнах

09:17 У Повітряних силах назвали кількість збитих ворожих БпЛА за ніч

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

Text

08:00 Вихід ЗСУ з Вугледару та кадрові ротації в українській розвідці — ефір Ранок.LIVE

2 жовтня 2024
Text

22:11 Експерт пояснив, що стало причиною втрати Вугледару та чим це загрожує

Text

17:50 Моторошна страта 16 військових ЗСУ та важлива заява США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:15 Вартість електроенергії для населення зросте — скільки доведеться платити

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені