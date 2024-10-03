Дронова атака на Україну 3 жовтня — деталі від Повітряних сил

Робота ППО в Києві. Фото: Reuters

Росія здійснила дронову атаку по Україні у ніч проти 3 жовтня, використавши "Шахеди". Загалом впродовж ночі у Повітряних силах відстежували польоти 105 ворожих цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Росія запускала ударні безпілотники з Орла, Приморсько-Ахтарська, Курська, мису Чауда.

Для збиття ворожих цілей ПС ЗСУ застосували авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Всього українські захисники виявили та відстежили 105 ворожих повітряних цілей.

Збити вдалося 78 безпілотників у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Статистика збитих безпілотників за ніч 3 жовтня. Фото: графіка ПС ЗСУ

Також військові додали, що одинг безпілотник полетів до Білорусі, а 23 "Шахеди" були локаційно втрачені у різних регіонах України, що, ймовірно, сталося через протидію РЕБ.

Нагадаємо, тим часом в ЗСУ активно розробляють власні дрони. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив кількість дронів, яку хочуть виготовити до кінця 2024 року. Також в Мінстратегпромі розкрили плани щодо ракети-дрона "Паляниця".