Виготовлення дронів в Україні — Шмигаль назвав, скільки планують створити до кінця 2024 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав кількість дронів, яку планують виготовити до кінця 2024 року. За його словами, йдеться про 1,5 млн одиниць.

Про це Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабінету міністрів у вівторок, 1 жовтня.

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"Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними", — наголосив Шмигаль.

За його словами, Кабмін надав старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БпЛА. Шмигаль каже, що встановлюються чіткі вимоги. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність.

Прем'єр підкреслив, що сектор безпеки та оборони був основним пріоритетом у державному бюджеті на 2024 рік. За його словами, за вісім місяців понад 57% витрат загального фонду було спрямовано на оборонні потреби.

Наступного року уряд передбачив на цю галузь 2,2 трильйона гривень, що складає 26% ВВП.

Нагадаємо, виробництво зброї в Україні у 2023 році зросло втричі. Також країна виходить на значні обсяги виготовлення артилерійських систем і броньованої техніки.

Раніше пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін розповів, скільки триває навчання операторів FPV-дронів.