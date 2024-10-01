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Шмыгаль назвал количество дронов, которое планируют изготовить до конца года

1 октября 2024 18:09
Аркадий Пастула - Редактор
Изготовление дронов в Украине — Шмыгаль назвал, сколько планируют создать до конца 2024 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал количество дронов, которое планируют изготовить до конца 2024 года. По его словам, речь идет о 1,5 млн единиц.

Об этом Денис Шмыгаль сказал во время заседания Кабинета Министров во вторник, 1 октября.

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Изготовление дронов в Украине

"Ежедневно работаем с партнерами над увеличением поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, но и готовим кадры для управления ими", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Кабмин дал старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БпЛА. Шмыгаль говорит, что устанавливаются четкие требования. Обученным операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность.

Премьер подчеркнул, что сектор безопасности и обороны являлся основным приоритетом в государственном бюджете на 2024 год. По его словам, за восемь месяцев более 57% расходов общего фонда были направлены на оборонные нужды.

В следующем году правительство предусмотрело на эту отрасль 2,2 триллиона гривен, что составляет 26% ВВП.

Напомним, производство оружия в Украине в 2023 году выросло втрое. Также страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.

Ранее пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин рассказал, сколько длится обучение операторов FPV-дронов.

Денис Шмыгаль Кабинет министров деньги Украина дроны

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