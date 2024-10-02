Виробництво ракети-дрона "Паляниця" — на якому етапі процес

Міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Ракета-дрон українського виробництва "Паляниця" пройшла випробування і вже було успішне застосування. Наразі стоїть питання масштабування виробництва цього виду зброї для масового постачання Збройним силам України.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін в ефірі телемарафону у середу, 2 жовтня.

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За словами міністра з питань стратегічних галузей Германа Сметаніна, українські військові вже застосовували "Паляницю". Про це напередодні також сказав Президент України Володимир Зеленський, назвавши далекобійну ракету-дрон "Паляницю" "абсолютно новим класом української зброї".

"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника — масштабування виробництва, щоб якомога більше цієї зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК", — розповів Сметанін.

Нагадаємо, на міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) у Києві 1 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за перше півріччя 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, ніж за весь 2022 рік. Також Україні здатна виробляти чотири мільйони безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що німецькі самохідні артилерійські установки, танки Leopard та зенітні самохідні установки Gepard відтепер ремонтуватимуть в Україні. У Києві відкрилася дочірня компанія франко-німецького оборонного концерну KNDS.