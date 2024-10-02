Производство ракеты-дрона "Паляниця" — на каком этапе процесс

Министр по стратегическим отраслям Герман Сметанин. Фото: t.me/herman_smetanin_msp

Ракета-дрон украинского производства "Паляниця" прошла испытание и уже было успешное применение. В настоящее время стоит вопрос масштабирования производства этого вида оружия для массовых поставок Вооруженным силам Украины.

Об этом рассказал министр по стратегическим отраслям Герман Сметанин в эфире телемарафона в среду, 2 октября.

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По словам министра по вопросам стратегических отраслей Германа Сметанина, украинские военные уже применяли "Паляницю". Об этом накануне также сказал Президент Украины Владимир Зеленский, назвав дальнобойную ракету-дрон "Паляницю" "совершенно новым классом украинского оружия".

"Было успешное применение. На сегодняшний день основная задача производителя — масштабирование производства, чтобы как можно больше данного оружия могло попасть в ВСУ. На сегодняшний день это основная задача, которую должен реализовать наш ОПК", — рассказал Сметанин.

Напомним, на международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве 1 октября Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только за первое полугодие 2024 года в Украине было произведено в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Также Украина способна производить четыре миллиона беспилотников.

Также Новини.LIVE писали, что немецкие самоходные артиллерийские установки, танки Leopard и зенитные самоходные установки Gepard теперь будут ремонтироваться в Украине. В Киеве открылась дочерняя компания франко-германского оборонного концерна KNDS.