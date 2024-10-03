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В Воздушных силах назвали количество сбитых вражеских БпЛА за ночь

3 октября 2024 09:17
Анастасия Постоенко - Редактор
Дроновая атака на Украину 3 октября — детали от Воздушных сил
Работа ПВО в Киеве. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия совершила дроновую атаку по Украине в ночь на 3 октября, использовав "Шахеды". Всего ночью в Воздушных силах отслеживали полеты 105 вражеских целей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Россия запускала ударные беспилотники из Орла, Приморско-Ахтарска, Курска, мыса Чауда.

Для уничтожения враждебных целей ПС ВСУ применили авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Всего украинские защитники обнаружили и отследили 105 вражеских воздушных целей.

Сбить удалось 78 беспилотников в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

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Статистика сбитых беспилотников за ночь 3 октября. Фото: графика ВС ВСУ

Также военные добавили, что один беспилотник улетел в Беларусь, а 23 "Шахеда" были локационно потеряны в разных регионах Украины, что, вероятно, произошло из-за противодействия РЭБ.

Напомним, между тем в ВСУ активно разрабатывают собственные дроны. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил количество дронов, которое хотят изготовить до конца 2024 года. Также в Минстратегпроме раскрыли планы по ракете-дрону "Паляница".

взрыв беспилотники ППО атака Воздушные Силы ВСУ

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