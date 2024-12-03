Росія запустила на Україну 28 дронів — скільки збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Львівська ОВА

Російські війська в ніч проти вівторка, 3 грудня, вчергове атакували Україну. Для цього ворог запустив дрони-камікадзе на українські населені пункти.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Атака на Україну 3 грудня

Вночі Росія атакувала 28 дронами з Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерово. Станом на 9:00 підрозділи Сил оборони збили 22 російських безпілотники.

Робота тривала у небі над Київською, Чернігівською, Вінницькою, Хмельницькою, Житомирською, Сумською, Одеською, Миколаївською та Дніпропетровською областями.

У Повітряних силах уточнили, що один БпЛА локаційно втрачений та ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та окупованої території України.

На жаль, зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія збільшила виробництво дронів "шахед" та наростила кількість БпЛА під час атак по Україні.

А в Рівненській ОВА писали про влучання російських дронів по енергетичному об'єкту регіону. На щастя, обійшлося без постраждалих.