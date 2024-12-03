Росія запустила на Україну 28 дронів — скільки збила ППО

У Повітряних силах назвали кількість збитих цієї ночі дронів
Російські війська в ніч проти вівторка, 3 грудня, вчергове атакували Україну. Для цього ворог запустив дрони-камікадзе на українські населені пункти.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 3 грудня
Вночі Росія атакувала 28 дронами з Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерово. Станом на 9:00 підрозділи Сил оборони збили 22 російських безпілотники.
Робота тривала у небі над Київською, Чернігівською, Вінницькою, Хмельницькою, Житомирською, Сумською, Одеською, Миколаївською та Дніпропетровською областями.
У Повітряних силах уточнили, що один БпЛА локаційно втрачений та ще два вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та окупованої території України.
На жаль, зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині.
Раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія збільшила виробництво дронів "шахед" та наростила кількість БпЛА під час атак по Україні.
А в Рівненській ОВА писали про влучання російських дронів по енергетичному об'єкту регіону. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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