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В Воздушных силах назвали количество сбитых этой ночью дронов

3 декабря 2024 09:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия запустила на Украину 28 дронов — сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО Иллюстративное фото: Львовская ОВА
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на вторник, 3 декабря, в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг запустил дроны-камикадзе по украинским населенным пунктам.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 3 декабря

Ночью Россия атаковала 28 дронов из Приморско-Ахтарска, Курска, Орла и Миллерово. По состоянию на 9:00 подразделения Сил обороны сбили 22 российских беспилотника.

Работа происходила в небе над Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областями.

В Воздушных силах уточнили, что один БпЛА локационно потерян и еще два вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и оккупированной территории Украины.

К сожалению, зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры на Тернопольщине и Ровненщине.

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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее аналитики ISW сообщали, что Россия увеличила производство дронов "шахед" и нарастила количество БпЛА во время атак по Украине.

А в Ровенской ОВА писали о попадании российских дронов по энергетическому объекту региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

ВСУ беспилотники оккупанты ПВО война в Украине атака

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