На Рівненщині через російську атаку постраждав енергооб'єкт

Наслідки удару. Ілюстративне фото: Telegram/Віталій Коваль

Російські війська в ніч проти вівторка, 3 грудня, здійснили атаку на Рівненську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль у Telegram.

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За словами Коваля, ціллю ворога став об'єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області. Наразі на місці удару працюють усі відповідні служби.

"Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Більше інформації згодом", — зазначив голова ОВА.

Скриншот допису Коваля

Нагадаємо, вчора ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі. Внаслідок атаки загинув один мешканець.

А в ISW писали, що Росія збільшила виробництво дронів "шахед" та наростила кількість БпЛА під час атак по Україні.