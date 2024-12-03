На Рівненщині через російську атаку постраждав енергооб'єкт

Росія вдарила по енергооб'єкту на Рівненщині, — ОВА
Російські війська в ніч проти вівторка, 3 грудня, здійснили атаку на Рівненську область. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль у Telegram.
Атака на Рівненщину 3 грудня
За словами Коваля, ціллю ворога став об'єкт енергетичної інфраструктури у Рівненській області. Наразі на місці удару працюють усі відповідні служби.
"Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Більше інформації згодом", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, вчора ворог вдарив безпілотником по житловому будинку в Тернополі. Внаслідок атаки загинув один мешканець.
А в ISW писали, що Росія збільшила виробництво дронів "шахед" та наростила кількість БпЛА під час атак по Україні.
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