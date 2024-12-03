В Ровенской области из-за российской атаки пострадал энергообъект

Последствия удара. Иллюстративное фото: Telegram/Виталий Коваль

Российские войска в ночь на вторник, 3 декабря, совершили атаку на Ровенскую область. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль в Telegram.

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Атака на Ровненщину 3 декабря

По словам Коваля, целью врага стал объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы.

"Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили. Больше информации позже", — отметил глава ОВА.

Скриншот поста Коваля

Напомним, вчера враг ударил беспилотником по жилому дому в Тернополе. В результате атаки погиб один житель.

А в ISW писали, что Россия увеличила производство дронов "шахед" и нарастила количество БпЛА во время атак по Украине.