В Ровенской области из-за российской атаки пострадал энергообъект

Россия ударила по энергообъекту на Ровненщине, — ОВА
Российские войска в ночь на вторник, 3 декабря, совершили атаку на Ровенскую область. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Коваль в Telegram.
Атака на Ровненщину 3 декабря
По словам Коваля, целью врага стал объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. В настоящее время на месте удара работают все соответствующие службы.
"Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили. Больше информации позже", — отметил глава ОВА.
Напомним, вчера враг ударил беспилотником по жилому дому в Тернополе. В результате атаки погиб один житель.
А в ISW писали, что Россия увеличила производство дронов "шахед" и нарастила количество БпЛА во время атак по Украине.
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