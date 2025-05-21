Ектор Хіменес-Браво в ЗСУ — що робитиме шеф-кухар в полку Ахіллес

Ектор Хіменес-Браво в полку "АХІЛЛЕС". Фото: instagram/hectorjimenezbrav

Відомий ведучий та шеф-кухар Ектор Хіменес Браво хотів приєднатися до 429 полку безпілотної авіації "Ахіллес", але поки туди не мобілізують іноземців. Відтак, зірка "МастерШефу" став частиною позаштатної команди полку.

Про це написав командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко під дописом Ектора Хіменес-Браво в Instagram.

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"На жаль, у 429 полк "АХІЛЛЕС" не можемо мобілізовувати іноземців. Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці — Ектор долучиться до позаштатної команди полку "Ахіллес", інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу", — написав Федоренко.

Він додав, що війна не закінчується і свої навички потрібно удосконалювати, щоб бути готовим чинити спротив та захищати своє.

Скриншот коментаря Юрія Федоренка

Сам Ектор Хіменес-Браво заявив, що він міг би вступити до Іноземного легіону, але "його серце належить полку Ахіллес".

"Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить полку "Ахіллес". Це підрозділ, бійців якого я підтримую довгий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення", — написав шеф-кухар в себе в Instagram.

Скриншот допису Ектора Хіменес-Браво

Нагадаємо, 20 травня зірка "МастерШеф" показався у військовій формі на навчаннях. Він сказав, що стане "частиною української армії".

Незадовго Ектор Хіменес-Браво пояснив, чому одягнув військову форму. За словами кулінара, він пройшов військовий вишкіл разом із бійцями полку "Ахіллес".