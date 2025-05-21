Эктор Хименес-Браво в ВСУ — что будет делать шеф-повар в полку Ахиллес

Эктор Хименес-Браво в полку "АХИЛЛЕС". Фото: instagram/hectorjimenezbrav

Известный ведущий и шеф-повар Эктор Хименес Браво хотел присоединиться к 429 полку беспилотной авиации "Ахиллес", но пока туда не мобилизуют иностранцев. Следовательно, звезда "МастерШефа" стал частью внештатной команды полка.

Об этом написал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко под сообщением Эктора Хименес-Браво в Instagram.

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"К сожалению, в 429 полк "Ахиллес" не можем мобилизовать иностранцев. Хотя с потенциалом Эктора из него бы получился отличный боец! Поэтому договорились о другой опции сотрудничества — Эктор присоединится к внештатной команде полка "Ахиллес", интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения", — написал Федоренко.

Он добавил, что война не заканчивается и свои навыки нужно совершенствовать, чтобы быть готовым сопротивляться и защищать свое.

Скриншот комментария Юрия Федоренко

Сам Эктор Хименес-Браво заявил, что он мог бы вступить в Иностранный легион, но "его сердце принадлежит полку Ахиллес".

"Как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит полку "Ахиллес". Это подразделение, бойцов которого я поддерживаю долгое время, поэтому сейчас прошел специальную подготовку вместе с ними. Пытаюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения", — написал шеф-повар у себя в Instagram.

Скриншот сообщения Эктора Хименес-Браво

Напомним, 20 мая звезда "МастерШеф" показался в военной форме на учениях. Он сказал, что станет "частью украинской армии".

Незадолго Эктор Хименес-Браво объяснил, почему надел военную форму. По словам кулинара, он прошел военную подготовку вместе с бойцами полка "Ахиллес".