Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі — проходить навчання

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Фото: instagram/hectorjimenezbravo

Відомий шеф-кухар колумбійського походження та український ведучий Ектор Хіменес-Браво заявив, що долучився до лав Збройних сил України. Він сказав, що стане "частиною української армії".

Про це Ектор Хіменес-Браво повідомив у своєму Instagram та показав відео з військових навчань.

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Спершу шеф-кухар опублікував у своїй соцмережі stories, де показався у військовій формі та написав, що "все почалося з думки".

Ектор Хіменес-Брава у військовій формі. Фото: скриншот

Незадовго він показав відео, де проходить військові навчання у 429 окремому полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

"Це зовсім інший світ. Без світла. Без звичного шуму міста. Без права на помилку. Я зараз тут і маю конкретну місію. Тут, де ранок починається не з кави. Тут, де кожен рух — це зосередженість, а кожен звук — сигнал", — написав шеф-кухар.

Він наголосив, що українська армія — це вже не просто оборона, а технології, холодна витримка і сила, яку неможливо уявити до того, як побачиш на власні очі.

"Я не можу поки сказати всього. Але знаю точно: після побаченого і зробленого я вже не буду колишнім", — зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, нещодавно на фронті загинув актор Максим Неліпа. Він вступив в лави ЗСУ у березні 2022 року.

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