Эктор Хименес-Браво показался в военной форме — проходит обучение

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Фото: instagram/hectorjimenezbravo

Известный шеф-повар колумбийского происхождения и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво заявил, что вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он сказал, что станет "частью украинской армии".

Об этом Эктор Хименес-Браво сообщил в своем Instagram и показал видео с военных учений.

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Сначала шеф-повар опубликовал в своей соцсети stories, где показался в военной форме и написал, что "все началось с мысли".

Эктор Хименес-Браво в военной форме. Фото: скриншот

Незадолго он показал видео, где проходит военные учения в 429-м отдельном полку беспилотных систем "АХИЛЛЕС".

"Это совсем другой мир. Без света. Без привычного шума города. Без права на ошибку. Я сейчас здесь и имею конкретную миссию. Здесь, где утро начинается не с кофе. Здесь, где каждое движение — это сосредоточенность, а каждый звук — сигнал", — написал шеф-повар.

Он подчеркнул, что украинская армия — это уже не просто оборона, а технологии, холодная выдержка и сила, которую невозможно представить до того, как увидишь собственными глазами.

"Я не могу пока сказать всего. Но знаю точно: после увиденного и сделанного я уже не буду прежним", — отметил Эктор Хименес-Браво.

Напомним, недавно на фронте погиб актер Максим Нелипа. Он вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года.

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