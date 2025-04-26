Ветерани війни Руслан Сербов та Руся Данілкіна розповіли про службу та поранення

Ветерани війни Руслан Сербов на псевдо "Давид" та Руслана Данілкіна та журналістка Раміна Есхакзай

Ветерани повномасштабної війни Росії проти України Руслан Сербов на псевдо "Давид" та Руслана Данілкіна розповіли про службу в ЗСУ та поранення. Також ветерани поділилися досвідом життя після ампутації.

Про все це вони розповіли Раміні Есхакзай в новому випуску проєкту "Дачний Двіж".

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Ветерани війни про мотивацію та життя після поранення

Руслан "Давид" зізнався, що зазвичай намагається приховати протез. За його словами, це через те, що у більшості людей це викликає жалість або співчуття: "Я не та людина, яку треба жаліти".

Крім того, він розповів, що просив його пристрелити після того, як отримав поранення на війні.

"Я просив мене пристрелити", — сказав Руслан, коментуючи поранення у Маріуполі.

Він розповів, що отримав поранення під час порятунку важкопораненого знайомого.

"Я не був з тією командою, міг відморозитися. Не знаю, як би все склалося, але ми почалися евакуйовувати, але на зворотному шляху прилетіла ракета і просто відрізала ногу. І вижити тоді — це великий фарт", — розповів ветеран.

Він зазначив, що його турнікети, які були, відлетіли від вибухової хвилі. Тоді Руслану дав турнікети його товариш.

"У мене був пістолет, я казав: пристрелити мене. Товариш наклав турнікет і сказав: "Не сьогодні". Мій товариш загинув пізніше у полоні", — пригадав ветеран війни.

Ветерани війни Руслан Сербов на псевдо "Давид" та Руслана Данілкіна та журналістка Раміна Есхакзай

Руслана Данілкіна про те, як отримала поранення

Як пригадує Руслана, одразу з першого снаряду попало — машину повністю пробило уламками. Один уламок їй чітко пробив коліно

"У мене була ціла гомілка — він просто пролетів наскрізь. Я почала одразу відчувати біль. Я не пропустила жодної сльози, адже я розуміла: життя не буде колишнім, на цьому все, немає сенсу плакати", — розповіла Руслана.

Вона зазначила, що у той момент допомагала себе рятувати, усвідомлюючи, що не хоче продовжувати життя: "але через мене всі хлопці були б там довше, а туди починало прилітати".

Як не дивно, але ветеранка каже, що любить момент, коли вона отримала поранення.

"Я дуже люблю свій момент поранення, бо люди сильно дивуються: як це — найгірший час у твоєму житті, це ж так страшно, це так боляче…Але, коли ти у своєму житті зможеш пережити настільки сильний біль, ти потім думаєш: "жіночі дні — херня". Запах плоті дуже сильний — цей запах стояв подальший тиждень", — пригадує Руслана.

Також вона розповіла про розмову з хірургом, який її оперував після поранення.

"Лікар, який мене оперував, плакав, бо казав, що хотів зберегти ногу, але її не можливо було врятувати. Потім він мені написав, що побачив моє відео в ТіkTok, і сказав: "я оперував тебе і дуже плакав, коли робив операцію", — зазначає військовослужбовиця.

Раніше ми інформували, що ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни повністю компенсуватимуть витрати за страхування авто.

Крім того, учасники бойових дій в Одесі зможуть отримувати послуги з психологічної підтримки та юридичні консультації.