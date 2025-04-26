Ветераны войны Руслан Сербов и Руся Данилкина рассказали о службе и ранениях

Ветераны войны Руслан Сербов под псевдонимом "Давид" и Руслана Данилкина и журналистка Рамина Эсхакзай

Ветераны полномасштабной войны России против Украины Руслан Сербов с псевдонимом "Давид" и Руслана Данилкина рассказали о службе в ВСУ и ранениях. Также ветераны поделились опытом жизни после ампутации.

Обо всем этом они рассказали Рамине Эсхакзай в новом выпуске проекта "Дачный Движ".

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Ветераны войны о мотивации и жизни после ранения

Руслан "Давид" признался, что обычно пытается скрыть протез. По его словам, это из-за того, что у большинства людей это вызывает жалость или сочувствие: "Я не тот человек, которого надо жалеть".

Кроме того, он рассказал, что просил его пристрелить после того, как получил ранение на войне.

"Я просил меня пристрелить", — сказал Руслан, комментируя ранение в Мариуполе.

Он рассказал, что получил ранение во время спасения тяжело раненного знакомого.

"Я не был с той командой, мог отморозиться. Не знаю, как бы все сложилось, но мы начали эвакуировать, но на обратном пути прилетела ракета и просто отрезала ногу. И выжить тогда — это большой фарт", — рассказал ветеран.

Он отметил, что его турникеты, которые были, отлетели от взрывной волны. Тогда Руслану дал турникеты его товарищ.

"У меня был пистолет, я говорил: пристрелить меня. Товарищ наложил турникет и сказал: "Не сегодня". Мой товарищ погиб позже в плену", — вспомнил ветеран войны.

Ветераны войны Руслан Сербов с псевдонимом "Давид" и Руслана Данилкина и журналистка Рамина Эсхакзай

Руслана Данилкина о том, как получила ранение

Как вспоминает Руслана, сразу с первого снаряда попало — машину полностью пробило обломками. Один обломок ей четко пробил колено

"У меня была целая голень — он просто пролетел насквозь. Я начала сразу чувствовать боль. Я не пропустила ни одной слезы, ведь я понимала: жизнь не будет прежней, на этом все, нет смысла плакать", — рассказала Руслана.

Она отметила, что в тот момент помогала себя спасать, осознавая, что не хочет продолжать жизнь: "но из-за меня все ребята были бы там дольше, а туда начинало прилетать".

Как ни странно, но ветеранка говорит, что любит момент, когда она получила ранение.

"Я очень люблю свой момент ранения, потому что люди сильно удивляются: как это — худшее время в твоей жизни, это же так страшно, это так больно ... Но, когда ты в своей жизни сможешь пережить настолько сильную боль, ты потом думаешь: "женские дни - херня". Запах плоти очень сильный — этот запах стоял последующую неделю", — вспоминает Руслана.

Также она рассказала о разговоре с хирургом, который ее оперировал после ранения.

"Врач, который меня оперировал, плакал, потому что говорил, что хотел сохранить ногу, но ее невозможно было спасти. Потом он мне написал, что увидел мое видео в ТікТок, и сказал: "я оперировал тебя и очень плакал, когда делал операцию", — отмечает военнослужащая.

Ранее мы информировали, что ветеранам и лицам с инвалидностью вследствие войны полностью компенсировать расходы за страхование авто.

Кроме того, участники боевых действий в Одессе смогут получать услуги по психологической поддержке и юридические консультации.