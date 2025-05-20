Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво під час військового вишколу. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Відомий шеф-кухар колумбійського походження та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво пояснив свою появу у військовій формі. За словами кулінара, він пройшов військовий вишкіл разом із бійцями 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Про це Ектор повідомив у вівторок, 20 травня, у Facebook.

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Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом із військовим під час вишколу. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Ектор Хіменес-Браво пройшов військовий вишкіл — подробиці

Отже, відомий шеф-кухар спростував чутки про те, що він мобілізував до лав Збройних сил України. Він пояснив, що наразі пройшов військовий вишкіл, проте не долучався до іноземного легіону.

"Я знаю, багато пабліків та ЗМІ уже написали, що я мобілізувався. Бути українським воїном — велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес", — зазначив Ектор.

А також додав, що полк "Ахіллес" — це підрозділ, бійців якого шеф-кухар підтримує довгий час, тому наразі Ектор пройшов спеціальний вишкіл разом із ними.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом із військовим під час вишколу. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

За словами зірки "МастерШеф", він намагається зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення.

"Надалі я буду представляти полк "Ахіллес", братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням. Це не означає, що я повністю зникну із цивільного життя. Проте, мій фокус уваги наразі найбільше буде спрямований туди, куди справді, як ніколи, важливо дивитись усім, хто прагне Нашої Перемоги", — пояснив Ектор.

Також він зауважив, що він і надалі буде суддею проєкту "МастерШеф".

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво разом із військовим під час вишколу. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Раніше ми інформували, що зірка "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі на навчаннях.

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