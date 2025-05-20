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Звезда "МастерШеф" объяснил, почему надел военную форму

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Дата публикации 20 мая 2025 21:09
Эктор Хименес-Браво объяснил свое появление в военной форме
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво во время военной подготовки. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Известный шеф-повар колумбийского происхождения и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво объяснил свое появление в военной форме. По словам кулинара, он прошел военную подготовку вместе с бойцами 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

Об этом Эктор сообщил во вторник, 20 мая, в Facebook.

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Екстор Хіменес-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе с военным во время подготовки. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Эктор Хименес-Браво прошел военную подготовку — подробности

Итак, известный шеф-повар опроверг слухи о том, что он мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Он объяснил, что сейчас прошел военную подготовку, однако не присоединялся к иностранному легиону.

"Я знаю, многие паблики и СМИ уже написали, что я мобилизовался. Быть украинским воином — большая честь и ответственность. Это звание носят лучшие. Поэтому должен уточнить. Как иностранец, я мог бы присоединиться к иностранному легиону, но мое сердце давно принадлежит 429-му отдельному полку беспилотных систем "Ахиллес", — отметил Эктор.

А также добавил, что полк "Ахиллес" — это подразделение, бойцов которого шеф-повар поддерживает долгое время, поэтому сейчас Эктор прошел специальную подготовку вместе с ними.

Екстор Хіменес-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе с военным во время подготовки. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

По словам звезды "МастерШеф", он пытается изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы, и какие есть пути их решения.

"В дальнейшем я буду представлять полк "Ахиллес", буду участвовать в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением. Это не означает, что я полностью исчезну из гражданской жизни. Однако, мой фокус внимания сейчас больше всего будет направлен туда, куда действительно, как никогда, важно смотреть всем, кто хочет Нашей Победы", — объяснил Эктор.

Также он отметил, что он и в дальнейшем будет судьей проекта "МастерШеф".

Екстор Хіменес-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво вместе с военным во время подготовки. Фото: Hector Jimenez-Bravo/Facebook

Ранее мы информировали, что звезда "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показался в военной форме на учениях.

Также мы писали, что недавно на фронте погиб актер Максим Нелипа.

ВСУ Эктор Хименес-Браво война в Украине военная подготовка Мастер Шеф
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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