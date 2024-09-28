Поліція Сум показала кадри удару по лікарні 28 вересня

Рятувальники на місці влучання у Сумах. Фото: АрміяІнформ

Патрульна поліція України оприлюднила жахливі кадри удару російських загарбників по лікарні у Сумах. Ворог сплановано завдав удару по лікарні двічі, щоб збільшити кількість жертв.

Відповідні кадри було опубліковано на сторінці поліції у Telegram у суботу, 28 вересня.

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"Болючий ранок у Сумах. Увага на відео…" — говориться у повідомленні.

У поліції повідомили, що сьогодні, 28 вересня, російські загарбники атакували Суми "шахедами", які влучили у лікарню, житлові будинки поряд та автомобілі. Повідомляється, що багато людей зазнали травми. Є загиблі.

"Ми з перших хвилин працювали на місці влучання. Патрульні спільно з іншими службами виносили постраждалих громадян зі зруйнованої будівлі, надавали домедичну допомогу", — наголосили в поліції.

Також правоохоронці повідомили, що ворог підступно завдав повторного удару поруч із місцем проведення рятувально-пошукових робіт.

"Саме в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які в цей час рятували життя цивільних людей", — наголосили в поліції.

Поліція Сум наголосила, що окупанти вкотре цинічно б'ють в місця, де працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, 28 вересня армія Росії завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Противник застосував безпілотники.

Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. За його словами, із лікарні загалом евакуювали 113 пацієнтів.